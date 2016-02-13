Более десяти человек стали жертвами ДТП на северо-востоке Индии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, еще 20 пострадали в результате дорожной аварии в индийском штате Бихар на северо-востоке страны, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Среди погибших - пять женщин и ребенок. Двое пострадавших с серьезными травмами были доставлены в больницу.

Люди возвращались домой с богослужения. Тягач, в прицепе которого они ехали, столкнулся с грузовиком. Грузовой автомобиль двигался на большой скорости.