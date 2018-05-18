Более 70 сумок с валютой и драгоценностями изъято у экс-премьера Малайзии

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Полиция в ходе обысков в резиденциях экс-премьера Малайзии Наджиба Разака изъяла 72 сумки, наполненные валютой и ювелирными изделиями. Об этом в пятницу, 18 мая.

Как передает Report, об этом сообщило местное издание Star со ссылкой на главу полицейского департамента по расследованию экономических преступлений Датука Сери Амара Сингха.

№Мы обнаружили 284 коробки с дизайнерскими сумками. После проверки оказалось, что в 72 сумках находится различная валюта, включая малайзийские ринггиты и доллары США, часы и драгоценности", - говорится в сообщении.

При этом сами сумки принадлежали таким известным брендам, как Louis Vuitton и Birkin.