Более 20 боевых кораблей России на учениях вышли в Балтийское море

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Более 20 кораблей Балтийского флота в ходе учений вышли в море для противолодочной и противовоздушной обороны и ракетно-артиллерийских стрельб. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

"В море корабли Балтийского флота объединились в несколько тактических группировок и находятся в готовности выполнить задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также провести контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели", — говорится в сообщении.

В составе группировок находятся корветы проекта 20380, дизель-электрические подводные лодки, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.