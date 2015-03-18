 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Более 20 боевых кораблей России на учениях вышли в Балтийское море

    Корабли проведут учения противолодочной и противовоздушной обороны и ракетно-артиллерийские стрельбы

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Более 20 кораблей Балтийского флота в ходе учений вышли в море для противолодочной и противовоздушной обороны и ракетно-артиллерийских стрельб. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

    "В море корабли Балтийского флота объединились в несколько тактических группировок и находятся в готовности выполнить задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также провести контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели", — говорится в сообщении.

    В составе группировок находятся корветы проекта 20380, дизель-электрические подводные лодки, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi