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    Более 165 cтран подпишут Парижское соглашение по климату

    Церемония подписания состоится в Нью-Йорке

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Cегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится церемония подписания  соглашения по климату, которое было принято в Париже в декабре прошлого года. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, о готовности принять в ней участие сообщили более 165 стран мира. 

    Первым свою подпись под документом поставит Президент Франции Франсуа Олланд. 

    Соглашение по климату было принято на 21-й Конференции стран–участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.

    Ожидается, что завтра под Парижским соглашением будет поставлено больше подписей, чем под каким-либо другим договором в первый день подписания. 

    Парижское соглашение по климату вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран.

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