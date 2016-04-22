Более 165 cтран подпишут Парижское соглашение по климату

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Cегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится церемония подписания соглашения по климату, которое было принято в Париже в декабре прошлого года. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, о готовности принять в ней участие сообщили более 165 стран мира.

Первым свою подпись под документом поставит Президент Франции Франсуа Олланд.

Соглашение по климату было принято на 21-й Конференции стран–участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.

Ожидается, что завтра под Парижским соглашением будет поставлено больше подписей, чем под каким-либо другим договором в первый день подписания.

Парижское соглашение по климату вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран.