Более 120 человек пострадали в ходе протестов в Чили

Не менее 127 человек пострадали в ходе протестов, которые прошли в Чили. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.

По ее данным, среди пострадавших были как сотрудники органов правопорядка, так и гражданские лица. Протестующие во время выступлений поджигали здания и нападали на полицейские участки. Газета El Comercio ранее сообщала, что неизвестные преступники украли из местного банка примерно 150 млн песо (порядка $190 тыс.), $16 тыс., €3,8 тыс. евро и две единицы огнестрельного оружия. Всего в результате субботних демонстраций полицией по всей стране были задержаны около 300 человек.