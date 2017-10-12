Более 10 человек погибли при взрыве в кафе в Ираке

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва в кафе города Хит иракской провинции Анбар стали по меньшей мере 11 человек, еще 15 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Все погибшие и пострадавшие - гражданские лица.

Силы безопасности Ирака ведут бои против террористической группировки ИГИЛ на западе провинции. Хит расположен примерно в 160 км от районов боевых действий.