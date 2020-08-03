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Богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19

Богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19 США и Великобритания заключили сделку с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония — с Pfizer
Другие страны
3 августа 2020 г. 09:45
Богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19

Богатейшие страны мира уже подписали соглашения о приобретении более 1,3 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным аналитиков из Airfinity, среди этих государств США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза. По данным аналитиков, они намерены выкупить еще 1,5 млрд вакцин благодаря поставкам и сделкам, которые пока не были закрыты.

Специалисты опасаются, что данная "агрессивная скупка" поставит под угрозу другие страны, которые могут оказаться последними в очереди на приобретение вакцины.

Согласно агентству, США и Великобритания заключили сделку с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония — с Pfizer.

Авторы статьи опасаются, что доз препаратов может не хватить все население мира, а бедным странам грозит повторение ситуации 2009 года, когда ряд стран практически монополизировал поставки.

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