Берлускони попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони проходит плановое обследование в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони проходит плановое обследование в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета Il Messaggero.

По сведениям агентства ANSA, экс-премьер был госпитализирован еще в четверг.

Днем ранее 85-летний политик, претендовавший на пост главы государства, снял свою кандидатуру. Он не участвовал лично в видеоконференции с союзниками по правоцентристской коалиции, на которой было обнародовано его заявление о том, что он просит не голосовать за него на президентских выборах.

Как полагают некоторые наблюдатели, состояние здоровья Берлускони, который полтора года назад переболел COVID-19, могло стать причиной его отказа от притязаний на пост главы государства. Голосование по кандидатуре на пост президента Италии должно начаться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.