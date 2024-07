Береговая охрана Филиппин сообщила о прибытии корабля из КНР на спорный риф

Корабль береговой охраны Китая встал на якорь в Южно-Китайском море, в исключительной экономической зоне Филиппин.

Как передает Report , об этом сообщил представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла в соцсети X.

"Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не дадим себя запугать "кораблем-монстром" ", - обратил внимание он.

Сначала корабль следовал к отмели Аюнгин, а затем добрался до рифа Панганибан. После чего плавсредство стало двигаться в сторону отмели Эскода.