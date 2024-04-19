Белый дом опроверг заявление Байдена о съедении его дяди людоедами

Белый дом признал, что дядя президента США Джо Байдена не был съеден каннибалами, а погиб в результате крушения в Тихом океане.

Белый дом признал, что дядя президента США Джо Байдена не был съеден каннибалами, а погиб в результате крушения в Тихом океане.

Как передает Report , об этом сообщает газета The New York Pos.

Речь идет о дяде американского лидера по материнской линии Эмброузе Финнегане. По версии самого Байдена, американские военные не смогли найти тело Финнегана, погибшего в авиакатастрофе в 1944 году поблизости от Новой Гвинеи, из-за обитающих в тех местах каннибалов.

Реагируя на это, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что родственник Байдена на самом деле погиб, когда его самолет упал в Тихий океан. Эти данные подтвердило Агентство по учету военнопленных и МВД Пентагона.

"По неизвестным причинам этот самолет был вынужден броситься в океан у северного побережья Новой Гвинеи. Оба двигателя отказали на малой высоте, и нос самолета сильно ударился о воду. Три человека не смогли выбраться из затонувшего корабля и погибли в результате крушения. Один член экипажа выжил и был спасен проходящей мимо баржей. Воздушный поиск на следующий день не обнаружил никаких следов пропавшего самолета или пропавших членов экипажа", — указывает газета.

По словам Жан-Пьер, 81-летний президент таким образом выразил свою "невероятную гордость" за Финнегана.

"Вы видели президента, он невероятно гордился службой своего дяди в военной форме. Вы видели его на Военном мемориале. Для него это было невероятно эмоционально и важно", — добавила она.