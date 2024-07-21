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Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США

Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США Президент США Джо Байден, вышедший из предвыборной гонки, заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства.
Другие страны
21 июля 2024 г. 22:34
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США

Президент США Джо Байден, вышедший из предвыборной гонки, заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства.

Как сообщает Report, соответствующую публикацию он разместил в соцсети X.

"Моим первым решением в качестве кандидата от партии на выборах 2020 года было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Это было лучшее решение из тех, что я принял. Сегодня я заявляю о полной поддержке Камалы в качестве кандидата от нашей партии в этом году", - написал американский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Bayden prezident seçkilərində Kamala Harrisin namizədliyini dəstəkləyib

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