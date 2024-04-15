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Байден обсудил перспективы поддержки Израиля и Украины с лидерами Конгресса

Байден обсудил перспективы поддержки Израиля и Украины с лидерами Конгресса Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе перспективы одобрения законопроекта, включающего дополнительную помощь Израилю и Украине.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 04:43
Байден обсудил перспективы поддержки Израиля и Украины с лидерами Конгресса

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе перспективы одобрения законопроекта, включающего дополнительную помощь Израилю и Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Так, Байден в связи с нанесением Ираном удара по территории Израиля провел разговор с "лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером республиканского меньшинства в верхней палате Митчем Макконнеллом, спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном и лидером демократического меньшинства в нижней палате Хакимом Джеффрисом". "Во время разговора президент коснулся того, что Палате представителей необходимо как можно скорее одобрить запрос на дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Konqres liderləri ilə İsrail və Ukraynaya dəstək perspektivlərini müzakirə edib

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