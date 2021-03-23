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Байден еще не принял окончательного решения о выводе войск из Афганистана

Байден еще не принял окончательного решения о выводе войск из Афганистана Президент США Джо Байден пока не пришел к окончательному решению относительно вывода американских войск из Афганистана.
Другие страны
23 марта 2021 г. 03:52
Байден еще не принял окончательного решения о выводе войск из Афганистана

Президент США Джо Байден пока не пришел к окончательному решению относительно вывода американских войск из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в интервью журналистам телеканала MSNBC помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент в полной мере настроен на обеспечение того, чтобы вывод (войск) был осуществлен безопасно и организовано, если в итоге он решит их вывести", - сказал помощник главы Белого дома. "Он не принял какого-либо решения. Он рассмотрит все, что касается этого вопроса, и примет решение, когда будут представлены все факты", - добавил Салливан. Как он отметил, Байден будет руководствоваться в этом вопросе "интересами национальной безопасности Соединенных Штатов".

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