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Авиакомпания Singapore Airlines направила самолеты в обход воздушного пространства Ирана

Авиакомпания Singapore Airlines направила самолеты в обход Ирана

Авиакомпания Singapore Airlines направила свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана после удара, нанесенного Ираном по двум американским базам в Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении  авиакомпании.

"В свете последних событий в регионе все полеты Singapore Airlines в Европу и из Европы выведены из воздушного пространства Ирана, - говорится в сообщении. - Мы внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости осуществим необходимые изменения в маршрутах полетов".

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

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