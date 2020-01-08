Авиакомпания Singapore Airlines направила самолеты в обход воздушного пространства Ирана

Авиакомпания Singapore Airlines направила свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана после удара, нанесенного Ираном по двум американским базам в Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"В свете последних событий в регионе все полеты Singapore Airlines в Европу и из Европы выведены из воздушного пространства Ирана, - говорится в сообщении. - Мы внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости осуществим необходимые изменения в маршрутах полетов".

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.