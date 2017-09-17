Армия Сирии освободила от террористов два района в Дейр-эз-Зоре

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Правительственные войска Сирии и союзные силы отбили у боевиков террористической группировки ИГИЛ районы Мариия и Хувейджат Мариия на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в штабе по освобождению города.

"Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, террористы бежали в сторону города Маядин, а часть перешла Евфрат, укрывшись в северной части Дейр-эз-Зора.