Армия Китая направила более 400 человек для помощи в зоне землетрясения в Тибете

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила более 400 военнослужащих в Тибетский автономный район (ТАР), где произошло разрушительное землетрясение.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила более 400 военнослужащих в Тибетский автономный район (ТАР), где произошло разрушительное землетрясение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Отмечается, еще порядка 2 тыс. солдат и офицеров находятся в состоянии повышенной готовности и могут в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции. При ее проведении, как уточняется, в любой момент могут быть задействованы транспортные и медицинские самолеты, а также вертолеты Военно-воздушных сил страны.

Для обследования пострадавших районов НОАК также задействовала беспилотники.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8 в китайском Тибете достигло 95 человек. В то же время, 130 человек получили травмы разной степени тяжести.