В Армии Израиля заявили о 10 погибших в результате обстрелов из сектора Газа

Глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин отметил, что интенсивность ракетных обстрелов существенно возросла

10 человек погибли, сотни пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов из сектора Газа с 10 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин.

"С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни", - сказал он. По его словам, интенсивность ракетных обстрелов существенно возросла.

В свою очередь агентство WAFA со ссылкой на палестинский Минздрав сообщили, что более 200 палестинцев погибли за время нынешней эскалации конфликта с Израилем, еще около 5,6 тыс. получили ранения. "В секторе [Газа] погиб 181 палестинец, включая 52 ребенка и 31 женщину, пострадали 1 225, - указывается в заявлении. - Число жертв на Западном берегу достигло 21, еще 4 363 получили ранения".