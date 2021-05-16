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В Армии Израиля заявили о 10 погибших в результате обстрелов из сектора Газа

В Армии Израиля заявили о 10 погибших в результате обстрелов из сектора Газа Глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин отметил, что интенсивность ракетных обстрелов существенно возросла
Другие страны
16 мая 2021 г. 15:51
В Армии Израиля заявили о 10 погибших в результате обстрелов из сектора Газа

10 человек погибли, сотни пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов из сектора Газа с 10 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин.

"С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни", - сказал он. По его словам, интенсивность ракетных обстрелов существенно возросла.

В свою очередь агентство WAFA со ссылкой на палестинский Минздрав сообщили, что более 200 палестинцев погибли за время нынешней эскалации конфликта с Израилем, еще около 5,6 тыс. получили ранения. "В секторе [Газа] погиб 181 палестинец, включая 52 ребенка и 31 женщину, пострадали 1 225, - указывается в заявлении. - Число жертв на Западном берегу достигло 21, еще 4 363 получили ранения".

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