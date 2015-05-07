Армения запретила импорт птицепродуктов из Турции

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Государственная служба безопасности продуктов питания Армении в четверг запретила ввоз из Турции продукции птицеводства, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Решением начальника Государственной службы безопасности продуктов питания Армена Айрапетяна, с 7-го мая 2015 года и до отмены карантина запрещается импорт из Турции в Армению живой птицы, птицепродуктов, сырья (перья, пух), товарных и инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов, а также пластиковых и картонных коробок и прокладок", - отмечается в сообщении.

Решение было принято с целью предотвращения проникновения в страну зарегистрированного в Турции вируса "птичьего гриппа". Запрет не распространяется на продукцию, ввезенную из Турции до 23-го апреля 2015 года.

В сообщении также отмечается, что импортируемые из Турции продукты питания проходят обязательную лабораторную экспертизу, и их ввоз на территорию Армении разрешается лишь в случае отсутствия несоответствий.