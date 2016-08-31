Ангела Меркель: Германия и ЕС закрывали глаза на кризис беженцев на своих внешних границах

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Германия и другие страны ЕС закрывали глаза на кризис беженцев на своих внешних границах.

Как передает Report, об этом в интервью Sueddeutsche Zeitung заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Есть политические вопросы, которые мы видим, но не фиксируем. В Германии мы слишком долго игнорировали проблему и блокировали нахождение общееверопейского решения вопроса», - сказала она. По ее словам Германия, которая приняла более 1 млн беженцев из Ближнего Востока и Азии, оставила Испанию и другие страны ЕС самим разбираться с беженцами на границах.

«Таким образом, мы отвергли пропорциональное распределение беженцев», - отметила Меркель. Германия не поддержала такие модели как европейское приграничное агентство Фронтекс.

«Мы сказали, что будем сами разбираться с проблемой в наших аэропортах. Но это не сработало», - заявила она, добавив, что беженцы будут долгосрочной проблемой. «Мы не охватили проблему надлежащим образом», - признала канцлер.