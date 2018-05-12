Американские F-22 перехватили два стратегических бомбардировщика России близ Аляски

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Американские истребители F-22 осуществили в пятницу перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Эндрю Хеннесси.

По его словам, инцидент произошел утром в пятницу по местному времени в международном воздушном пространстве близ побережья Аляски. "Два базирующихся на Аляске F-22 NORAD перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших в опознавательной зоне ПВО [США] около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", - приводит канал заявление Хеннесси, который также является представителем Северного командования американских ВС.

По его словам, F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Последняя простирается на расстояние около 320 км от западного побережья штата.

Хеннесси подчеркнул, что Ту-95 не нарушали границу воздушного пространства США. Дополнительной информации телеканал CNN не приводит.