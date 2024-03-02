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Al Jazeera: Делегации ХАМАС и Израиля прибудут в Каир для диалога по Газе

Al Jazeera: Делегации ХАМАС и Израиля прибудут в Каир для диалога по Газе Представители палестинского движения ХАМАС и Израиля прибудут 3 марта в столицу Египта, где продолжатся многосторонние переговоры по достижению перемирия в секторе Газа и определению параметров соглашения по обмену заложников на палестинских заключенных.
Другие страны
2 марта 2024 г. 13:45
Al Jazeera: Делегации ХАМАС и Израиля прибудут в Каир для диалога по Газе

Представители палестинского движения ХАМАС и Израиля прибудут 3 марта в столицу Египта, где продолжатся многосторонние переговоры по достижению перемирия в секторе Газа и определению параметров соглашения по обмену заложников на палестинских заключенных.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом информировал телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что израильские представители отказывались продолжать диалог по урегулированию в секторе Газа до тех пор, пока движение ХАМАС не представит список оставшихся в живых заложников, удерживаемых в анклаве.

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Версия на английском языке Israeli delegation to arrive to Cairo for ceasefire-hostage release negotiation

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