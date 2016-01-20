Акции Twitter рухнули на новостях о перебоях в работе сервиса

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Акции компании Twitter по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене почти на 7% после сообщений о глобальных перебоях в работе сервиса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам основной торговой сессии акции компании подешевели на 6,97%, до 16,69 доллара за акцию. Падение стоимости ценных бумаг Twitter продолжалось десять из 11 последних торговых сессий. За это время они подешевели на 27%.