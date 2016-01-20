 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Акции Twitter рухнули на новостях о перебоях в работе сервиса

    По итогам основной торговой сессии акции компании подешевели на 6,97%

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Акции компании Twitter по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене почти на 7% после сообщений о глобальных перебоях в работе сервиса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  свидетельствуют данные торгов.

    По итогам основной торговой сессии акции компании подешевели на 6,97%, до 16,69 доллара за акцию. Падение стоимости ценных бумаг Twitter продолжалось десять из 11 последних торговых сессий. За это время они подешевели на 27%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi