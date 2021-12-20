Акции бренда класса люкс Ermenegildo Zegna будут торговаться на бирже

Итальянский производитель товаров класса люкс Ermenegildo Zegna Group объявил о завершении процесса слияния со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям Investindustrial Acquisition.

Итальянский производитель товаров класса люкс Ermenegildo Zegna Group объявил о завершении процесса слияния со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям Investindustrial Acquisition.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сегодня акции Zegna начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Начальная рыночная стоимость объединенной компании составит примерно 2,4 млрд долларов США.

После выхода на биржу компания планирует направить порядка 250 млн долларов на развитие линейки мужской одежды и слияние с другими компаниями.

В объединенной компании семья Зенья будет удерживать около 66% акций. Акционеры Investindustrial получат контроль над 13% акционерного капитала объединенной компании, а 21% окажется в свободном доступе.

Ermenegildo Zegna была основана в 1910 году итальянцем Эрменеджильдо Зеньей и уже 111 лет управляется только семьей Зенья.