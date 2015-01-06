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    ​В Афганистане смертник атаковал конвой НАТО

    Информация о возможных жертвах пока не разглашается.

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Террорист-смертник атаковал конвой НАТО в провинции Нангархар на востоке Афганистана в понедельник, 5 января.

    Как передает Report, об этом сообщает местное информационное агентство Khaama Press со ссылкой на официального представителя регионального управления МВД Хазрата Хуссейна Машриквала.

    Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел между городами Джалалабад и Торкхам. Экстремист взорвал себя рядом с колонной военнослужащих Североатлантического альянса на оживленном шоссе. В результате нападения броневик получил серьезные повреждения. Информация о возможных жертвах пока не разглашается.

    Ответственность за атаку взяло на себе руководство движения "Талибан".

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