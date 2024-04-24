300 каналов в мессенджерах и 4 Darknet-маркетплейса продавали наркотики в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана отслеживает каналы мессенджера Telegram, социальные сети и сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана отслеживает каналы мессенджера Telegram, социальные сети и сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом пишет пресс-служба агентства, в их поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.

"Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны".

В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек.

"Удалось идентифицировать почти 10 тысяч лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств".

Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на города Астана, Алматы и Алматинскую область.

Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге.

"В этом году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram".

По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге.

Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.