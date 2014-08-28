Петр Порошенко отменил свой визит в Турцию

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко отменил визит в Турцию для участия в инаугурации новоизбранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана и созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в связи с вторжением российских войск в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, по словам президента, ситуация резко обострилась в населенных пунктах Амвросиевке и Старобешево Донецкой области, поскольку произошел ввод российских войск в Украину.

Президент сообщил, что на заседании СНБО будет разработан план дальнейших действий.

Украинский лидер также заявил, что мир должен дать оценку резкому обострению ситуации в Украине. По его словам, Украина обратится к своим европейским партнерам с призывом созвать чрезвычайное заседание Совета Европейского Союза.