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    Не менее 16 человек погибли в иракском городе Кербела в результате тройного теракта

    Заминированные автомобили были подорваны в разных районах города

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли, десятки получили ранения в результате тройного теракта в Кербеле  на севере Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на  арабские СМИ, заминированные автомобили были подорваны в разных районах  города.

    Жертвами непрекращающегося насилия в Ираке, по данным ООН, в прошлом месяце стали более 1,1 тыс человек. Наихудшая обстановка в сфере безопасности складывается в столице страны - Багдаде, где в сентябре погибли 352 иракца, и около тысячи пострадали.

    Также 19 октября террорист подорвал себя в  шиитской мечети в столичном районе Эль-Харесия. Эта атака унесла жизни 12 человек, 30 были ранены.

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