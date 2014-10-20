Не менее 16 человек погибли в иракском городе Кербела в результате тройного теракта

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли, десятки получили ранения в результате тройного теракта в Кербеле на севере Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на арабские СМИ, заминированные автомобили были подорваны в разных районах города.

Жертвами непрекращающегося насилия в Ираке, по данным ООН, в прошлом месяце стали более 1,1 тыс человек. Наихудшая обстановка в сфере безопасности складывается в столице страны - Багдаде, где в сентябре погибли 352 иракца, и около тысячи пострадали.

Также 19 октября террорист подорвал себя в шиитской мечети в столичном районе Эль-Харесия. Эта атака унесла жизни 12 человек, 30 были ранены.