Женщина с подозрением на лихорадку Эбола скончалась в аэропорту Абу-Даби

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В аэропорту столицы Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби умерла 35-летняя гражданка Нигерии с симптомами лихорадки Эбола, сообщает Report со ссылкой на Управление здравоохранения столицы Объединенных Арабских Эмиратов (HAAD).

По данным ведомства, женщина следовала из Нигерии в Индию для лечения метастатического рака. Во время пересадки в аэропорту Абу-Даби ее состояние ухудшилось. Несмотря на экстренную медицинскую помощь, врачи не сумели спасти пассажирку. Во время реанимации врачи обнаружили «признаки, которые могут быть связаны с вирусом Эбола».

«Медицинским персоналом были приняты меры предосторожности в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения о борьбе с подозрительными случаями инфекционных заболеваний», —заявили в HAAD, отметив, что после смерти нигерийки были изолированы шесть человек, которые контактировали с ней. В их числе — муж погибшей, сидевший рядом с ней в самолете, и пятеро медиков, которые пытались ее реанимировать. Все они чувствуют себя хорошо, симптомы лихорадки Эбола не проявились.

Министерство здравоохранения ОАЭ заверило общественность, что никакого риска для попутчиков гражданки Нигерии в самолете и пассажиров в аэропорту ее смерть не несла.

Вспышка вирусного заболевания произошла в июле в странах Западной Африки. Согласно последним данным, количество зараженных опасным заболеванием приближается к двум тысячам человек. Эпидемия затронула Либерию, Гвинею, Сьерра-Леоне и Нигерию.

63 случая смерти были зафиксированы в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне только за последнюю неделю. Нынешняя вспышка заболевания стала крупнейшей за всю историю. Лихорадка Эбола считается редким, но крайне опасным заболеванием, уровень смертности которого достигает 90%. Вакцины от нее не существует.