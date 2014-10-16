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    Еще несколько стран ввели санкции в отношении России

    Санкции предусматривают ограничения для российских компаний

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Еще несколько стран ввели санкции в отношении России. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к последним санкциям Совета ЕС в отношении РФ присоединились страны-кандидаты в члены ЕС - Черногория, Исландия и Албания, а также члены Европейской экономической зоны - Лихтенштейн и  Норвегия.

    Санкции предусматривают ограничения доступа ряда российских банков и компаний к рынку капитала ЕС. Также был введен запрет на предоставление услуг для проектов по добыче глубоководной, арктической и сланцевой нефти.

    Кроме того, был расширен запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения. 

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