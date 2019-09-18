В грузинской армии призывники-азербайджанцы учат грузинский язык

В Грузии в Школе государственного администрирования имени Зураба Жвания стартовала программа преподавания грузинского языка для представителей национальных меньшинств, проходящих действительную военную службы.

Как сообщает грузинское бюро Report, организованный на военной базе Ходжори курс продлится два месяца.

В программе примут участие 40 азербайджанских и армянских призывников.

В рамках программы участники курсов будут учиться читать, писать и говорить на государственном языке. Успешно завершившие курс призывники будут награждены сертификатами.