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В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное деятельности президента Азербайджана

В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное деятельности президента Азербайджана По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира турецко-азербайджанском Фонде сотрудничества (TADIV) в Анкаре состоялось мероприятие, посвященное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Диаспора
24 декабря 2022 г. 15:29
В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное деятельности президента Азербайджана

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира в турецко-азербайджанском Фонде сотрудничества (TADIV) в Анкаре состоялось мероприятие, посвященное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает анкаринское бюро Report, на мероприятии приняли участие глава TADIV Айгюн Аттар, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, другие депутаты, представители посольства Азербайджана в Турции, представители науки, СМИ и общественности.

Выступая на мероприятии, преподаватель университета Бахчешехир, турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар рассказал о победе Азербайджана во Второй карабахской войне, лидерских качествах Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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