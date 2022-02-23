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Перед посольством Армении в Гааге прошла акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом

Перед посольством Армении в Гааге прошла акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом В Гааге (Нидерланды) прошли акции, посвященные 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Диаспора
23 февраля 2022 г. 15:32
Перед посольством Армении в Гааге прошла акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом

В Гааге (Нидерланды) прошли акции, посвященные 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Акции прошли при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, Европейского союза азербайджанских женщин "Ана Ветен" и Конгресса азербайджанцев Бенилюкса перед парламентом Нидерландов и посольством Армении в Гааге. В акциях приняло участие и Азербайджано-нидерландское общество "Одлар Юрду".

На продолжавшихся более трех часов акциях на 30 белых стульях были вывешены плакаты “Справедливость Ходжалы!". Так как белый цвет является символом траура и протеста в Нидерландах, участники акции таким образом требовали от парламента Нидерландов дать правовую и политическую оценку Ходжалинскому геноциду. Целью участников акции было привлечь внимание к Ходжалинскому геноциу как преступлению против человечества.

Кроме того, азербайджанская община в очередной раз подписала петицию с целью признания Ходжалинского геноцида и направила ее в парламент Нидерландов и соответствующие государственные структуры.

Акции проводятся по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с 2008 года в рамках международной пропагандистской кампании "Справедливость для Ходжалы".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis hold rally in front of Dutch parliament, Armenian embassy in Hague
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar Niderland parlamenti və Ermənistan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib

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