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Натик Багиров: Диаспора должна внести свой вклад в процветание Азербайджана

Натик Багиров: Диаспора должна внести свой вклад в процветание Азербайджана "Мы победившая страна, и как сказал наш президент, никто не может отнять нашу Победу".
Диаспора
22 апреля 2022 г. 14:32
Натик Багиров: Диаспора должна внести свой вклад в процветание Азербайджана

"Мы победившая страна, и как сказал наш президент, никто не может отнять нашу Победу".

Об этом Report заявил председатель Конгресса азербайджанских общин Беларуси Натик Багиров.

По его словам, работы должны продолжаться и в будущем: "Мы должны сообщать мировым странам о процессах, которые до сих пор шли в Азербайджане, высказывать позицию Азербайджана. Диаспора должна внести свой вклад в будущее процветание Азербайджана. Мы делали все возможное во время 44-дневной Отечественной войны. И сейчас наш долг и долг любящих Азербайджан - превратить освобожденные территории в красочный уголок".

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Версия на английском языке Natig Baghirov: "As a Diaspora, we must contribute to Azerbaijan's prosperity"
Версия на азербайджанском языке Natiq Bağırov: "Diaspor olaraq, Azərbaycanın çiçəklənməsinə öz töhfəmizi verməliyik"

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