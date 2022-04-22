Натик Багиров: Диаспора должна внести свой вклад в процветание Азербайджана

"Мы победившая страна, и как сказал наш президент, никто не может отнять нашу Победу".

"Мы победившая страна, и как сказал наш президент, никто не может отнять нашу Победу".

Об этом Report заявил председатель Конгресса азербайджанских общин Беларуси Натик Багиров.

По его словам, работы должны продолжаться и в будущем: "Мы должны сообщать мировым странам о процессах, которые до сих пор шли в Азербайджане, высказывать позицию Азербайджана. Диаспора должна внести свой вклад в будущее процветание Азербайджана. Мы делали все возможное во время 44-дневной Отечественной войны. И сейчас наш долг и долг любящих Азербайджан - превратить освобожденные территории в красочный уголок".