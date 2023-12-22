Госкомитет по работе с диаспорой: Азербайджанцы всего мира поддержат кандидатуру Ильхама Алиева

Государственный комитет по работе с диаспорой провел по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года видеоконференцию под названием "Будем едины и солидарны!".

Государственный комитет по работе с диаспорой провел по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года видеоконференцию под названием "Будем едины и солидарны!".

Как сообщает Report, в онлайн-конференции приняли участие около 800 азербайджанцев из 77 стран мира, представители диаспор Турции и дружественных Азербайджану стран.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана, далее минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Конференция была продолжена демонстрацией видеоролика, повествующего о цикле мероприятий, проводимых азербайджанской диаспорой в различных странах мира в рамках "Года Гейдара Алиева".

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил всех азербайджанцев с историческим событием – полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом.

Он выразил признательность соотечественникам и друзьям Азербайджана за единство и солидарность, продемонстрированные в ходе этого исторического процесса в деле доведения до мировой общественности азербайджанских реалий.

Было отмечено, что в основе такой организованности лежит забота государства о проживающих за рубежом соотечественниках, что президент Ильхам Алиев регулярно уделяет внимание вопросу превращения азербайджанской диаспоры в реальную силу, преумножения ее авторитета в мире, подчеркнуто, что особая роль в оперативности и единстве нашей диаспоры принадлежит проектам, реализованным под руководством первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Напомнив о предстоящих 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборах в Азербайджане, председатель призвал граждан Азербайджана, проживающих в зарубежных странах, к активному участию в голосовании.

Активисты диаспоры выразили руководству страны признательность за полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, поздравили азербайджанский народ с праздниками.

Было особо отмечено, что президент Ильхам Алиев, благодаря которому флаг Азербайджана развевается во всех городах и селах страны, вернул нашему народу его честь и гордость. Поздравив главу государства с днем рождения, азербайджанцы подчеркнули, что на президентских выборах 7 февраля 2024 года поддержат кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента, что и впредь будут прилагать максимум усилий на пути пропаганды родины в мире, защиты национальных интересов, активизации диаспорской деятельности.

В ходе видеоконференции были представлены поздравительные видеообращения наших соотечественников за рубежом и различные музыкальные номера. 42 наших соотечественников из 24 стран были награждены медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".