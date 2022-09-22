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Глава МИД Канады рассмотрит обращение азербайджанской общины в связи с провокацией Армении

Глава МИД Канады рассмотрит обращение азербайджанской общины в связи с провокацией Армении Министр иностранных дел Канады рассмотрит обращение азербайджанской общины в связи с провокацией Армении.
Диаспора
22 сентября 2022 г. 16:28
Глава МИД Канады рассмотрит обращение азербайджанской общины в связи с провокацией Армении

Министр иностранных дел Канады рассмотрит обращение азербайджанской общины в связи с провокацией Армении.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо ответил на обращение членов азербайджанской общины, действующих в этой стране, в связи с недавней провокацией Армении.

В ответном письме офиса премьер-министра, адресованном руководителю азербайджанского Центра искусств и культуры “Вятян” Лалин Гасановой и исполнительному директору азербайджанского культурного общества "Альберта" (ALACS) Сабине Искендеровой, сообщается о получении обращения.

"Будьте уверены, что ваше заявление будет рассмотрено. Ваше электронное письмо направлено на рассмотрение министру иностранных дел Мелани Джоли”, - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Canadian MFA to investigate appeal of Azerbaijani community members over Armenian provocations
Версия на азербайджанском языке Kanadanın XİN başçısı Ermənistanın təxribatı ilə bağlı Azərbaycan icmasının müraciətini araşdıracaq

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