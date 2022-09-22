Глава МИД Канады рассмотрит обращение азербайджанской общины в связи с провокацией Армении

Министр иностранных дел Канады рассмотрит обращение азербайджанской общины в связи с провокацией Армении.

Министр иностранных дел Канады рассмотрит обращение азербайджанской общины в связи с провокацией Армении.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо ответил на обращение членов азербайджанской общины, действующих в этой стране, в связи с недавней провокацией Армении.

В ответном письме офиса премьер-министра, адресованном руководителю азербайджанского Центра искусств и культуры “Вятян” Лалин Гасановой и исполнительному директору азербайджанского культурного общества "Альберта" (ALACS) Сабине Искендеровой, сообщается о получении обращения.

"Будьте уверены, что ваше заявление будет рассмотрено. Ваше электронное письмо направлено на рассмотрение министру иностранных дел Мелани Джоли”, - отмечается в сообщении.