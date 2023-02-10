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Азербайджанская диаспора Латвии собирает помощь для Турции

Азербайджанская диаспора Латвии собирает помощь для Турции Диаспора Азербайджана в Латвии собирает пожертвования для пострадавших от землетрясений в Турции.
Диаспора
10 февраля 2023 г. 12:18
Азербайджанская диаспора Латвии собирает помощь для Турции

Диаспора Азербайджана в Латвии собирает гуманитарную помощь для пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции.

Об этом Report сказал председатель молодежного центра "Азери" Амиль Салимов.

По его словам, азербайджанская диаспора собирает как материальную помощь, так и одежду, необходимую для пострадавших от землетрясения. При этом, в сборах принимают участие не только азербайджанцы, но и другие жители Латвии.

"Сбор вещей, продуктов, лекарств, а также их сортировка перед отправкой, происходит по адресу: Рига ул. Вентспилс 50", - сказал Салимов, добавив, что отправлять грузы диаспора будет совместно с латышской благотворительной организацией Tavi Draugi.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLatviyadakı Azərbaycan diasporu Türkiyə üçün yardım toplayır
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani diaspora in Latvia collecting aid for Turkiye

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