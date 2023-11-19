B Берлине продолжается II Форум азербайджанских врачей в Германии

В Азербайджанском культурном центре в Берлине в рамках "Года Гейдара Алиева" продолжается II Форум азербайджанских врачей в Германии.

В Азербайджанском культурном центре в Берлине продолжается II Форум азербайджанских врачей в Германии, организованный в рамках мероприятий по случаю "Года Гейдара Алиева"

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Панельное заседание, проведенное под модераторством Нурана Абдуллаева, началось с доклада заведующего департаментом реабилитации, контроля качества и организации услуг Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Бахадура Рзаева "Реабилитация лиц с инвалидностью в Азербайджанской Республике: проделанная работа и цели".

В ходе обсуждений были выдвинуты предложения азербайджанских врачей, которые раскрыли свой научный подход к различным темам, рассказали о своих изобретениях и открытиях.

Врачи привлекли внимание наших соотечественников к позициям, которые они занимают в системе здравоохранения Германии и мира, и поделились своими историями успеха.