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B Берлине продолжается II Форум азербайджанских врачей в Германии

B Берлине продолжается II Форум азербайджанских врачей в Германии В Азербайджанском культурном центре в Берлине в рамках "Года Гейдара Алиева" продолжается II Форум азербайджанских врачей в Германии.
Диаспора
19 ноября 2023 г. 16:53
B Берлине продолжается II Форум азербайджанских врачей в Германии

В Азербайджанском культурном центре в Берлине продолжается II Форум азербайджанских врачей в Германии, организованный в рамках мероприятий по случаю "Года Гейдара Алиева"

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Панельное заседание, проведенное под модераторством Нурана Абдуллаева, началось с доклада заведующего департаментом реабилитации, контроля качества и организации услуг Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Бахадура Рзаева "Реабилитация лиц с инвалидностью в Азербайджанской Республике: проделанная работа и цели".

В ходе обсуждений были выдвинуты предложения азербайджанских врачей, которые раскрыли свой научный подход к различным темам, рассказали о своих изобретениях и открытиях.

Врачи привлекли внимание наших соотечественников к позициям, которые они занимают в системе здравоохранения Германии и мира, и поделились своими историями успеха.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyadakı azərbaycanlı həkimlərin II Forumu maraqlı müzakirələrlə davam edib

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