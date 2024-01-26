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Азербайджанская община Франции выразила протест ПАСЕ

Азербайджанская община Франции выразила протест ПАСЕ Азербайджанская община Франции осудила решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации. 
Диаспора
26 января 2024 г. 17:50
Азербайджанская община Франции выразила протест ПАСЕ

Азербайджанская община Франции осудила решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, совместное заявление было адресовано ПАСЕ от имени Координационного совета азербайджанцев Франции.

В заявлении назвали недопустимым принятие подобной резолюции в преддверии 23-й годовщины вступления Азербайджана в Совет Европы.

"Азербайджанское государство привержено решениям и резолюциям Европейского суда по правам человека. Это важный показатель сотрудничества во благо гражданского общества в стране. Расцениваем резолюцию ПАСЕ как попытку уничтожить результаты двустороннего сотрудничества", - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что в нынешних условиях, когда у порога Европы происходят трагические геополитические события, приняв подобное решение, ПАСЕ лишь подрывает собственные ценности.

"Азербайджанская община Франции призывает ПАСЕ не превращать силу и принципы международного права в средство давления на такие страны, как Азербайджан", - говорится в заявлении.

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