Азербайджанская община Франции выразила протест ПАСЕ

Азербайджанская община Франции осудила решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации.
Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, совместное заявление было адресовано ПАСЕ от имени Координационного совета азербайджанцев Франции.
В заявлении назвали недопустимым принятие подобной резолюции в преддверии 23-й годовщины вступления Азербайджана в Совет Европы.
"Азербайджанское государство привержено решениям и резолюциям Европейского суда по правам человека. Это важный показатель сотрудничества во благо гражданского общества в стране. Расцениваем резолюцию ПАСЕ как попытку уничтожить результаты двустороннего сотрудничества", - говорится в документе.
В заявлении также отмечается, что в нынешних условиях, когда у порога Европы происходят трагические геополитические события, приняв подобное решение, ПАСЕ лишь подрывает собственные ценности.
"Азербайджанская община Франции призывает ПАСЕ не превращать силу и принципы международного права в средство давления на такие страны, как Азербайджан", - говорится в заявлении.