О нас

Азербайджанская диаспора в Швейцарии резко осудила армянскую провокацию в Женеве

Азербайджанская диаспора в Швейцарии резко осудила армянскую провокацию в Женеве Азербайджанская община, проживающая в Швейцарии, официально обратилась к организаторам в связи с провокацией, совершенной армянской диаспорой на книжной выставке Palexpo в Женеве.
Диаспора
3 апреля 2023 г. 12:15
Азербайджанская диаспора в Швейцарии резко осудила армянскую провокацию в Женеве

Азербайджанская община, проживающая в Швейцарии, официально обратилась к организаторам в связи с провокацией, совершенной армянской диаспорой на книжной выставке Palexpo в Женеве.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В письме было отмечено, что Карабахский экономический район расположен на международно признанной территории Азербайджана. Но на центральной книжной выставке Armenie Culture & Saveurs на улице Лозанна в Женеве пропагандируются недопустимые материалы, где территория указана под вымышленным названием “Нагорно-Карабахская Республика”. По этой причине азербайджанская община выражает протест против провокаций армянской диаспоры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveçrədəki Azərbaycan diasporu Cenevrədəki erməni təxribatını sərt şəkildə pisləyib

Другие новости из категории

Диаспорские организации призвали международную общественность дать политико-правовую оценку геноциду 31 марта
Диаспорские организации призвали международную общественность дать политико-правовую оценку геноциду 31 марта
31 марта 2023 г. 18:22
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар
ФотоПо инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар
28 марта 2023 г. 10:01
В доме Азербайджана в Таллине отметили начало месяца Рамадан 
ФотоВ доме Азербайджана в Таллине отметили начало месяца Рамадан 
26 марта 2023 г. 12:34
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
25 марта 2023 г. 23:56
Организатор митинга в Брюсселе: Доведем позицию тюрков Южного Азербайджана до мирового сообщества
Организатор митинга в Брюсселе: Доведем позицию тюрков Южного Азербайджана до мирового сообщества
23 марта 2023 г. 14:16
Праздник Новруз отметили в Совете Европы
ФотоПраздник Новруз отметили в Совете Европы
22 марта 2023 г. 19:20
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Азербайджанская община Греции отметила Новруз байрамы
ФотоАзербайджанская община Греции отметила Новруз байрамы
22 марта 2023 г. 01:37
В Эстонии отметили праздник Новруз
ФотоВ Эстонии отметили праздник Новруз
21 марта 2023 г. 15:18
Четвертый лагерь диаспорской молодежи Гейдар Алиев-100 пройдет в Нахчыване
Четвертый лагерь диаспорской молодежи "Гейдар Алиев-100" пройдет в Нахчыване
21 марта 2023 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi