Азербайджанская диаспора в Швейцарии резко осудила армянскую провокацию в Женеве

Азербайджанская община, проживающая в Швейцарии, официально обратилась к организаторам в связи с провокацией, совершенной армянской диаспорой на книжной выставке Palexpo в Женеве.

Азербайджанская община, проживающая в Швейцарии, официально обратилась к организаторам в связи с провокацией, совершенной армянской диаспорой на книжной выставке Palexpo в Женеве.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В письме было отмечено, что Карабахский экономический район расположен на международно признанной территории Азербайджана. Но на центральной книжной выставке Armenie Culture & Saveurs на улице Лозанна в Женеве пропагандируются недопустимые материалы, где территория указана под вымышленным названием “Нагорно-Карабахская Республика”. По этой причине азербайджанская община выражает протест против провокаций армянской диаспоры.