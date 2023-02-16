Азербайджанская диаспора в России направила материальную и гуманитарную помощь Турции

Действующие в России азербайджанские диаспорские организации с первого дня разрушительного землетрясения в Турции принимают активное участие в кампаниях по оказанию помощи пострадавшим.

Действующие в России азербайджанские диаспорские организации с первого дня разрушительного землетрясения в Турции принимают активное участие в кампаниях по оказанию помощи пострадавшим.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Национально-культурная региональная организация Свердловской области "Урал-Азербайджан", осуществляющая деятельность в Свердловской области России и городе Екатеринбург, на сегодняшний день направила в зону землетрясения братской страны гуманитарную помощь на сумму 642 тыс. манатов (28 млн рублей).

Кроме того, организация совместно с азербайджанскими общинами в Курганской и Тюменской областях направила в Турцию гуманитарную помощь (72 биотуалета) на сумму 86 400 манатов.

Азербайджанская национально-культурная автономия "Aраз", действующая в городе Пятигорск Ставропольского края, передала генеральному консульству Турции в городе Новороссийск гуманитарную помощь на сумму 81 тыс. манатов (3 млн рублей). B этой кампании приняли участие организации "Aраз" в городах Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, Ессентуки, Георгиевск, Буденновск, Невинномысск, Ставрополь, члены азербайджанских диаспорских организаций в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках и различные общины, проживающие на Северном Кавказе.

Региональная общественная организация "Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан" передала генеральному консульству Турции в Казани материальную и гуманитарную помощь на сумму 81 300 манатов (3,5 млн рублей).

Азербайджанская инициативная группа "Помощь Турции", куда входит также азербайджанская диаспора в Лениногорском районе Татарстана и городе Лениногорск, перечислила на соответствующий счет наличные средства в размере 1 млн 650 тысяч рублей и передала генеральному консульству Турции в городе Казань собранную гуманитарную помощь.

Дом дружбы азербайджанского народа в Башкортостане доставил в Турцию через генеральное консульство братской страны в Татарстане материальную и гуманитарную помощь на сумму 55 тыс. манатов (2 млн 345 тыс. рублей).

Городская общественная организация "Национально-культурная автономия азербайджанцев по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области" оказала братской стране материальную и гуманитарную помощь в размере 45 тыс. манатов (1,5 млн рублей).

Азербайджанские предприниматели, работающие на Софийском фруктово-овощном рынке в городе Санкт-Петербург, передали генеральному консульству Турции в Санкт-Петербурге гуманитарную помощь на сумму 34 тыс. манатов. Азербайджанский центр гуманитарного сотрудничества в Санкт-Петербурге перечислил на счет генерального консульства Турции в Санкт-Петербурге материальные средства в размере 3 200 манатов (140 тыс. рублей) и передал гуманитарную помощь для 250 человек, пострадавших от землетрясения.

Общественная организация "Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев по Пермскому краю" направила в генеральное консульство Турции в Казани гуманитарную помощь на сумму 35 тыс. манатов (1,5 млн рублей), состоящую из палаток и обогревателей.

На сегодняшний день азербайджанская община в Ярославской области оказала пострадавшим в результате землетрясения материальную и гуманитарную помощь в размере 23 тыс. манатов (1 млн рублей), Национально-культурная автономия азербайджанцев Красноярска - 22 тыс. манатов (1 млн рублей), Челябинская общественная организация "Aзербайджан" - 11 600 манатов (500 тыс. рублей), Региональная общественная организация "Диаспора азербайджанцев Республики Хакассия" - 9 400 манатов (400 тыс. рублей), Лига азербайджанцев Самарской области - 7 600 манатов (328 тыс. рублей), Общественная организация "Азербайджанские женщины России" - 5 636 манатов (244 тыс. рублей), Кировская региональная организация Азербайджанский культурный центр "Бирлик" - 2 330 манатов (100 тыс. рублей), азербайджанская диаспора в Соликамске - 2 330 манатов (100 тыс. рублей), азербайджанская диаспора в Иваново - 2 330 манатов (100 тыс. рублей), Национально-культурная автономия азербайджанцев Коми - 2 330 манатов (100 тыс. рублей).