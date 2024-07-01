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Мухтар Бабаев встретился с министром развития Эфиопии

Мухтар Бабаев встретился с министром развития Эфиопии Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром планирования и развития Эфиопии Фицум Ассефа.
COP29
1 июля 2024 г. 16:41
Мухтар Бабаев встретился с министром развития Эфиопии

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром планирования и развития Эфиопии Фицум Ассефа.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президиум COP29 провел двухстороннюю дискуссию с министром Фицум Ассефа. Планирование развития будет иметь жизненно важное значение для осуществления климатических действий, поэтому COP29 собирает стороны вместе для повышения уровня амбиций и обеспечения действий посредством климатического финансирования", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоMukhtar Babayev meets with Ethiopia’s Planning and Development Minister
Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev Efiopiyanın inkişaf naziri ilə görüşüb

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