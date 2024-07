Мухтар Бабаев встретился с министром развития Эфиопии

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром планирования и развития Эфиопии Фицум Ассефа.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президиум COP29 провел двухстороннюю дискуссию с министром Фицум Ассефа. Планирование развития будет иметь жизненно важное значение для осуществления климатических действий, поэтому COP29 собирает стороны вместе для повышения уровня амбиций и обеспечения действий посредством климатического финансирования", - говорится в сообщении.