Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с министром общественного развития ОАЭ

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев обсудил с министром общественного развития Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), молодежным защитником климата COP28 Шаммой Аль Мазруи подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН о

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев обсудил с министром общественного развития Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), молодежным защитником климата COP28 Шаммой Аль Мазруи подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе встречи обсуждены подготовительные мероприятия к COP29, который в этом году пройдет в Азербайджане, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Во встрече также приняла участие молодежный защитник климата COP29 Лейла Гасанова.