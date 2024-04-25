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АПБА выявило нарушения в 93 объектах торговли и общепита в ходе мониторингов в преддверии СОР29

АПБА выявило нарушения в 93 объектах торговли и общепита в ходе мониторингов в преддверии СОР29 Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) с 22 апреля проводит очередной этап мониторингов в объектах общепита и торговли, целью которых является обеспечить высокий уровень безопасности и услуг в период СОР29.
COP29
25 апреля 2024 г. 12:59
АПБА выявило нарушения в 93 объектах торговли и общепита в ходе мониторингов в преддверии СОР29

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) с 22 апреля проводит очередной этап мониторингов в объектах общепита и торговли, целью которых является обеспечить высокий уровень безопасности и услуг в период СОР29.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинги уже проведены в 103 объектах, в том числе 53 торговых и 50 объектах общественного питания.

По итогам мониторингов в 50 торговых и 43 объектах общепита были выявлены недочеты, для их устранения владельцам даны обязательные к исполнению указания.

Агентство сообщает, что в соответствии с планом мероприятий мониторинги будут проводиться регулярно.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Баку с 11 по 24 ноября текущего года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA COP29-la bağlı apardığı monitorinqlər zamanı 93 müəssisədə nöqsanlar aşkarlayıb

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