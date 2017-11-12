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    Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира 2018 в России

    Сборная Марокко сыграет на ЧМ впервые с 1998 года

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира — 2018 в России после матчей шестого тура группового турнира африканской квалификации.

    Как передает Report, сборная Туниса сыграла вничью с командой Ливии и стала недосягаемой для сборной ДР Конго в турнирной таблице группы А.

    Встреча проходила в Радесе на стадионе «Олимпик де Радес — 7 ноября» и завершилась со счетом 0:0.

    Сборная Марокко в группе С выиграла у команды Кот-д'Ивуара. Игра состоялась в Абиджане на стадионе «Феликс Хопье-Боини» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    ЧМ-2018 - Африка. Группа A. 6-й тур

    Тунис – Ливия - 0:0

    ЧМ-2018 - Африка. Группа C. 6-й тур

    Кот-д'Ивуар – Марокко - 0:2

    0:1 – Дирар – 25, 0:2 – Бенатиа – 30

    Сборная Марокко сыграет на ЧМ впервые с 1998 года, а сборная Туниса — с 2006 года.

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