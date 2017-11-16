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    Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года в России

    Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/  Стали известны все 32 сборные, получившие право принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в городах России летом 2018 года. 

    Как сообщает Report, последней из команд, прошедшей отборочный раунд, стала сборная Перу, победившая гостей из Новой Зеландии со счётом 2:0. Состав участников мирового первенства выглядит следующим образом:

    Корзина А: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

    Корзина В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

    Корзина С: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

    Корзина D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

    Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

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