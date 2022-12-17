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Платини отверг приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022 в Катаре

Платини отверг приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022 в Катаре Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить финал чемпионата мира — 2022.
Чемпионат мира - 2022
17 декабря 2022 г. 08:26
Платини отверг приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022 в Катаре

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить финал чемпионата мира — 2022.

Как передает Report, об этом сообщает Europe 1.

В финальном матче мундиаля в Катаре встретятся сборные Франции и Аргентины. Игра состоится 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по бакинскому времени.

На днях швейцарский суд города Беллинцона оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА.

Платини с января 2007 года по 2015 год возглавлял УЕФА. Сначала он был отстранен от занимаемой должности на 90 дней, а позже — был дисквалифицирован на 8 лет, однако срок был сокращен до 4.

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Версия на английском языке Platini declines Macron’s invitation to attend World Cup final in Qatar
Версия на азербайджанском языке Platini Makronun dəvətini rədd edib

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