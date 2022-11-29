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Матч чемпионата мира по футболу впервые в истории рассудит женщина

Матч чемпионата мира по футболу впервые в истории рассудит женщина Француженка Стефани Фраппар назначена на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Коста-Рики и станет первой женщиной, работающей на мировом первенстве в роли главного арбитра.
Чемпионат мира - 2022
29 ноября 2022 г. 23:51
Матч чемпионата мира по футболу впервые в истории рассудит женщина

Француженка Стефани Фраппар назначена на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Коста-Рики и станет первой женщиной, работающей на мировом первенстве в роли главного арбитра.

Как передает Report, об этом во вторник сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Фраппар уже имела опыт работы на нынешнем чемпионате мира. Ранее она выступила в качестве четвертого судьи в матче первого тура группового этапа между сборными Польши и Мексики (0:0). Помимо Фраппар, в списке арбитров на мировом первенстве в Катаре присутствуют еще две женщины - японка Ёсими Ямасита и Салима Мукансанга из Руанды.

Отметим, что встреча сборных Германии и Коста-Рики в группе Е пройдет 1 декабря на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и начнется в 23:00.

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