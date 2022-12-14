ЧМ-2022: Сегодня определится соперник сборной Аргентины в финале

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится вторая игра полуфинальной стадии.
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Матч будет судить мексиканская бригада рефери во главе с Сезаром Рамосом. Встреча на стадионе "Аль-Байт" начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Победитель пары сойдется в финале мундиаля с Аргентиной. Проигравшая команда сыграет с Хорватией в матче за третье место.
ЧМ-2022
1/2 финала
14 декабря
23:00. Франция - Марокко
Судья: Сезар Рамос
Стадион "Аль Байт".
Отметим, что финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря.