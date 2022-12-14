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ЧМ-2022: Сегодня определится соперник сборной Аргентины в финале

ЧМ-2022: Сегодня определится соперник сборной Аргентины в финале Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится вторая игра полуфинальной стадии.
Чемпионат мира - 2022
14 декабря 2022 г. 07:55
ЧМ-2022: Сегодня определится соперник сборной Аргентины в финале

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится вторая игра полуфинальной стадии.

Как сообщает Report, действующий чемпиона мира - сборная Франции встретится с Марокко.

Матч будет судить мексиканская бригада рефери во главе с Сезаром Рамосом. Встреча на стадионе "Аль-Байт" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Победитель пары сойдется в финале мундиаля с Аргентиной. Проигравшая команда сыграет с Хорватией в матче за третье место.

ЧМ-2022

1/2 финала

14 декабря

23:00. Франция - Марокко
Судья: Сезар Рамос
Стадион "Аль Байт".

Отметим, что финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Bu gün Argentina millisinin finaldakı rəqibi bəlli olacaq

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