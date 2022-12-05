О нас

ЧМ-2022: Объявлены стартовые составы Бразилии и Южной Кореи

ЧМ-2022: Объявлены стартовые составы Бразилии и Южной Кореи Объявлены стартовые составы Бразилии и Южной Кореи, которые встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
5 декабря 2022 г. 22:24
ЧМ-2022: Объявлены стартовые составы Бразилии и Южной Кореи

Объявлены стартовые составы Бразилии и Южной Кореи, которые встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Report, в старте на поле выйдут следующие игроки:

Бразилия: Алиссон Бекер, Эдер Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Неймар, Лукас Пакета, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор.

Южная Корея: 1. Ким Сунг Ю, 3. Ким Джин Су, 19. Ким Чон Гвон, 4. Ким Мин Джи, 15. Ким Мун Хван, 6. Хван Ин Бом, 5. Юн У Юн, 10. Джи Сон Ли, 7. Сон Хин Мин, 9. Сун Гю Чо, 11. Хи Чан Хван.

Отметим, что игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Braziliya və Cənubi Koreya yığmalarının start heyətləri bəlli olub

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi