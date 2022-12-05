ЧМ-2022: Объявлены стартовые составы Бразилии и Южной Кореи

Объявлены стартовые составы Бразилии и Южной Кореи, которые встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Объявлены стартовые составы Бразилии и Южной Кореи, которые встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Report , в старте на поле выйдут следующие игроки:

Бразилия: Алиссон Бекер, Эдер Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Неймар, Лукас Пакета, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор.

Южная Корея: 1. Ким Сунг Ю, 3. Ким Джин Су, 19. Ким Чон Гвон, 4. Ким Мин Джи, 15. Ким Мун Хван, 6. Хван Ин Бом, 5. Юн У Юн, 10. Джи Сон Ли, 7. Сон Хин Мин, 9. Сун Гю Чо, 11. Хи Чан Хван.

Отметим, что игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.