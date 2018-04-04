Зияд Самедзаде станет почетным гостем CEO Lunch Baku

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству, академик Зияд Самедзаде примет участие в качестве почетного гостя на организованном Caspian European Club 13-ом CEO Lunch Baku, 12 апреля.

Об этом заявил Report первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, мероприятие состоится в результате многочисленных обращений компаний членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Тельман Алиев подчеркнул, что на CEO Lunch Baku в неформальной обстановке будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и Милли Меджлисом. Также он добавил, что участникам CEO Lunch Baku будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, на котором могут принять участие руководители и представители компании. Регистрация на мероприятие доступна на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/ceo-lunch/item/142-ceo-lunch-baku-12-04-2018.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.